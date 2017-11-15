Snapdragon 835'li Windows 10'un Sonuçları Hayal Kırıklığı Yarattı

Snapdragon 835'e sahip ARM tabanlı Windows 10 cihazların Geekbench'teki test sonuçları ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre pek de başarılı olamayan Windows 10, Snapdragon 835'e sahip Android cihazlardan çok daha az performansla çalışıyor. Ancak Microsoft tarafından gelen bir açıklamada, şirketin yeni bir akıllı telefon üretme isteği olmadığı, ARM'nin sadece bilgisayarlar için olduğu belirtilmişti.

Yonga setlerini genel anlamda Android'e göre daha çok zorlayacak bir işletim sistemi olan Windows, en güçlü yonga seti olan Snapdragon 835 ile istenilenleri veremedi. Hatta "hezimet" olarak adlandırılan test sonuçları, "Windows 10'un ARM cihazlarında verimli çalışmayacağını açıkça gösteriyor" diyebiliriz. Ayrıca Microsoft şirketi bu alışma dönemi için zaman isterken, ARM'den de vazgeçmek istemiyor. Çünkü enerji tüketimi bakımından verimli olan ARM, en az x86 işlemciler kadar da güçlü olmasıyla dikkat çekiyor.

Microsoft şirketinin Qualcomm ile olan anlaşması henüz meyve vermiş değil. Geekbench kullanılarak yapıldığı tespit edilen benchmark testlerinde, Windows 10S'in 32bit ile tek çekirdekte 1,202 puan, çok çekirdekte ise 4,068 puana sahip olduğu görülüyor. Windows 10 Pro sürümü kullanıldığında ise ortalama yüzde 10'luk artış söz konusu. Ancak aynı yonga setine sahip bir Android cihazı tek ve çok çekirdekli testler için sırasıyla 2,200 ve 7,700 puan alabiliyor. Yani Android'e göre neredeyse yarı yarıya geride olan Windows 10, umarım ilerleyen zamanlarda Snapdragon 835 için optimize edilebilir.