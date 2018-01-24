Snapdragon 845'li ve 5 Kameralı Telefon: Nokia 10

Çıkardığı Android cihazlarla maalesef eski kullanıcılarını kazanamayan Nokia, yeni amiral gemisinde daha önce yapılmamış bir yeniliği test edecek. Nokia 10'da arka tarafa tam beş kamera yerleştirmeye çalışan HMD Global, yonga setini ise Snapdragon 845 olarak belirlemiş durumda.

Foxconn fabrikasından sızdırılan bu bilgi, 'Penta Lens' olarak tanımlanıyor. Beş kamera kurulumu için gelen ilk yorumlara baktığımızda ise, kullanıcıların şaşırdığı ve bunu merakla bekledikleri gözlemlenebiliyor. Ancak beş ayrı kameranın telefonun ağırlığına ve kalınlığına olumsuz olarak yansıyabileceği de öngörülüyor.

Ayrıca Microsoft zamanında 41MP'lik kameraya sahip Lumia 1020 ve PureView ile sınırları zorlayan Nokia'nın, beş kameralı telefonu üretme konusunda da çok zorlanmayacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde HMD Global yaptığı açıklamada MWC 2018 etkinliğinde kullanıcılara bazı haberler vereceğini dile getirmişti. Bu haberlerden biri beş kameralı Nokia 10 neden olmasın?

Çıkış tarihine kadar adından sıkça bahsettirecek olan Nokia 10'nun 18:9 ekran formatında geleceği iddia edilmekte. Snapdragon 845'ten gücünü alacak cihazın kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkması bekleniyor. Ancak şu anda Nokia 10 hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz.