Snapdragon 855 Plus’lı Black Shark 2 Pro, 30 Temmuz’da Tanıtılacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi, büyük ilgi gören oyuncu telefonu Black Shark 2’nin Snapdragon 855 Plus yonga seti ile güçlendirilmiş Pro versiyonunun 30 Temmuz’da tanıtılacağını duyurdu.

Çin'in ikinci, dünyanın ise en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, oyun odaklı alt markası Black Shark ile mobil oyun tutkunlarını mutlu eden cihazlar geliştirmeye devam ediyor.

Xiaomi, geride bıraktığımız mart ayında Black Shark ve Black Shark Helo’dan sonra üçüncü oyuncu telefonu olan Black Shark 2’yi görücüye çıkarmıştı. Çinli şirket, ülkenin en popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda, merakla beklenen Black Shark 2 Pro için tarihi verdi: 30 Temmuz.

Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 855 Plus ile güçlendirilen akıllı telefon, kullanıcılara eksiksiz bir oyun deneyimi vadediyor. Standart versiyonuna göre işlemci tarafında yüzde 15 daha hızlı olacak olan Black Shark 2 Pro, 2.96 GHz hızla gelecek.

Black Shark 2, 8GB / 12GB RAM ve 128GB / 256GB depolama alanı olmak üzere iki farklı versiyon ile satışa sunulmuştu. 6,39 inç OLED ekranında 1080 x 2340 çözünürlük sunan cihaz, 48MP + 12MP çift arka kamera kurulumu ile 20MP selfie kamerasına ev sahipliği yapıyordu.

Black Shark Pro 2’nin, yukardaki özelliklerle ilgili bir yükseltme alıp almayacağını henüz bilmiyoruz; ancak beklentiler, daha yüksek bir ekran yenileme hızına sahip olacağı yönünde.

Xiaomi, Black Shark markası ile hızlı gelişen oyuncu telefonu pazarında yerini sağlama almak istiyorsa, çok daha rekabetçi bir politika izlemesi gerekiyor.

Black Shark 2 Pro hakkındaki tüm detayları, 30 Temmuz’da düzenlenecek etkinlikte öğreneceğiz. O zamana kadar bizi takip etmeye devam edin!