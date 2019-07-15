Snapdragon 855 Plus Yonga Seti Duyuruldu! İşte Özellikleri

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticilerinden biri olan Qualcomm, yeni mobil yonga seti Snapdragon 855 Plus’ı tanıttı. Sizler için Snapdragon 855 Plus'ın tüm özelliklerini derledik.

Snapdragon 855 Plus Özellikleri

Piyasadaki pek çok akıllı telefona güç veren Qualcomm, geliştirdiği yeni mobil işlemcisini duyurdu. Snapdragon 855 Plus, 855 ile aynı genel tasarıma ve yonga düzenine sahip.

Snapdragon 855 Plus ile beraber Kryo 485 yüksek performanslı çekirdeğin hızı 2.96 GHz'e çıkartıldı. Adreno 640 GPU'da %15'lik bir performans artışı bulunmakta. Bu da oyunlarda çok daha iyi bir performans anlamına gelmekte.

Qualcomm'a göre Snapdragon 855 Plus, sınıfının en iyisi hücresel performans, üstün kapsama alanı ve tüm gün pil ömrü sunacak. Şu anda hangi akıllı telefon modellerinin bu işlemciden gücünü alacağı belli değil ancak Qualcomm ilk modellerin bu yılın ikinci yarısında geleceğini belirtti.

Asus ve Razer gibi oyuncu telefonu üreten şirketlerin Snapdragon 855 Plus yonga setini kullanan bir akıllı telefon çıkartabileceği konuşulmakta. Snapdragon 855 Plus yonga setine sahip olacak olan cihazlar belli olduğunda sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!

Sizler Qualcomm'un yeni tanıttığı Snapdragon 855 Plus yonga seti hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!