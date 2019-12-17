Snapdragon 865 AnTuTu Sıralamasını Altüst Edecek! İlk Sonuç Geldi

Önümüzdeki yılın amiral gemisi modellerine güç verecek olan Qualcomm Snapdragon 865 için AnTuTu skorları ortaya çıkmaya başladı.

Performansın Vücut Bulmuş Hali

Kyro 585 çekirdekleri üzerine kurulu olan Snapdragon 865, bir önceki nesle göre yüzde 25 oranında daha yüksek performans iddiası ile geliyor. Bu işlemcide bir adet 2,84 GHz ana çekirdek, üç adet 2,4 GHz performans çekirdeği ve dört adet 1,8 GHz etkinlik çekirdeği bulunuyor. Bunların arasında ana çekirdek ve performans çekirdekleri Cortex A77 mimarisine dayanırken etkinlik çekirdekleri Cortex A55 mimarisine dayanıyor.

Grafik işlemci tarafında Adreno 650 desteğini görüyoruz. Özel mimari yapısı ve teknik özellikleri resmi olarak açıklanmamış olsa da önceki nesil ile kıyaslandığında yüzde 25 daha yüksek performans sunduğu ifade ediliyor. Ek olarak Snapdragon 865 2750 MHz frekansa sahip LPDDR5 bellek desteğini de sunuyor. Ayrıca üreticiler LPDDR4X bellek kullanımı noktasında da serbest.

Mekanın Sahibi

AnTuTu yeni işlemcinin performans testlerini duyurdu. Snapdragon 865 işlemcinin bulunduğu test cihazında 12 GB RAM ve 64 GB depolama bulunmakta. 2880 x 1440 ekran çözünürlüğüne sahip olan deneme cihazı Android 10 yazılımı üzerine kurulu. Bunların hepsini tek tek söylememin temel nedeni ise her birinin bu testte önemli bir etkiye sahip olması.,

Bu testin sonucuna göre cihaz 568,919 puan alıyor. Bu mevcut cihazlar arasında en iyi performansı gösteren cihaz olması için yetiyor ve artıyor. Eğer alt skorlardan bahsetmemiz gerekirse UX için 83,771 puan, MEM için 82,149 puan, CPU için 220,682 puan ve GPU için 182,317 puan söz konusu.

Yüzde 28 ve Yüzde 18

Snapdragon 855 Plus işlemci ile kıyaslama yapıldığında CPU tarafında yüzde 28 ve GPU tarafında yüzde 18 performans artışı görülüyor. CPU tarafında yaşanan artış iddiaların biraz üstünde ve GPU tarafında yaşanan artış ise iddiaların biraz altında.

Ancak bu noktada yapılan ölçümlemenin test cihazında yapıldığını da ekleyelim. Nihai ürünlerde yapılacak stabilizasyon uygulamaları ve donanım değişiklikleri nihai skor için önemli değişiklikler ifade edebilir. Tüm bunlar söz konusu skorun teorik olarak iyileşmesine sebep olacaktır.