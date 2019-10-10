Snapdragon 865 için Heyecanlandıran Samsung Söylentisi

Qualcomm, yeni amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 865 üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya atılan iddialar, Snapdragon 865'in ilk kez Samsung tarafından kullanılacağını işaret etmekte.

Snapdragon 865 Ne Zaman Gelecek?

iPhone 11 serisi ile birlikte kullanılan A13 Bionic ve Mate 30 serisi ile birlikte kullanılan Kirin 990 işlemcileri, güncel Snapdragon işlemciler için önemli rakipler olmaları ile öne çıkıyorlar. Bu noktada yeni bir adım atması gereken Qualcomm, görünüşe göre yeni nesil mobil işlemcisi için son aşamalara geldi.

Daha önceki raporlar Snapdragon 865 olarak adlandırılması beklenen yeni işlemci için Aralık ayını işaret ederken, ortaya atılan söylentiler bu sürecin biraz daha erkene çekilebileceğini söylemekte. Söz konusu iddialara göre Qualcomm, Snapdragon 865 modelini önümüzdeki ay içerisinde tanıtacak.

Raporlara göz attığımızda Snapdragon 865 ile çalışan ilk prototiplerin Samsung, Oppo, Xiaomi ve Vivo tarafından üretilmesine kesin gözü ile bakılıyor. Bununla birlikte yeni işlemcinin kullanılacağı ilk akıllı telefon modelinin Samsung Galaxy S11 olacağına yönelik güçlü sızıntıların varlığını da belirtmemiz gerekiyor.

Daha öncesinde de Snapdragon 855 işlemcisinin ilk kullanıldığı model Mi 9 olmasına karşın, 855 ile satışa sunulan ilk akıllı telefon modeli Galaxy S10 olmuştu.

Snapdragon 865 ile birlikte Snapdragon 855'e göre yüzde otuza varan performans ve yüzde elliye varan enerji verimliliği artışı bekleniyor.