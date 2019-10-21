Snapdragon 865 Kullanan ilk Akıllı Telefon Duyuruldu! Cep Yakacak

Snapdragon 865 işlemciye sahip ilk akıllı telefon hakkında söylentiler devam ediyordu ki, hiç beklenmeyen bir şirket Snapdragon 865 işlemciden gücünü alan yeni modelinin duyurusunu gerçekleştirdi.

Karşınızda 8848 Titanium M6!

Ağırlıklı olarak Çin ve çevresinde faaliyet gösteren 8848 isimli marka, hem güçlü hem de lüks akıllı telefonlar üreten ve satan bir şirket. Geçtiğimiz saatlerde Pekin'de etkinlik düzenleyen şirket, 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonu 8848 Titanium M6 modelini tanıttı.

Kendileri için ilk olan 5G desteğini duyuran şirket, sonrasında ise gerçekten ilk olan özelliği duyurdu.

M6, gücünü Snapdragon 865 işlemciden alan ilk model olacak. Çıkış tarihi net olarak bilinmese de, en azından duyurulma tarihi olarak bakıldığında bu unvanı elinde tutuyor. 12 GB RAM, 1 TB depolama alanı, 64 MP arka kamera gibi premium özelliklerle desteklenen modelin gerçekten lüks bir oyuncak olduğunu söylemek mümkün.

Akıllı Asistan Değil, Gerçek Asistan

Akıllı telefonlarda görmeye alışmış olduğumuz akıllı asistanlar ne yazık ki M6'da bulunmuyor. Bunun yerine müşterilerine gerçek asistan imkanı sunan şirket, 7/24 bu servisten faydalanma imkanı sunuyor. Akıllı asistanların insanlar kadar iyi hizmet veremediğini düşünen şirketin yeni modeline ait fiyat bilgisini merak etmemek elde değil.