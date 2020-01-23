Snapdragon 865'li Realme X50 Pro, AnTuTu’yu Coşturdu

Realme’nin bir sonraki 5G’li akıllı telefonu olacak Realme X50 Pro, AnTuTu’da göründü. Qualcomm Snapdragon 865’li ilk model çok yakında tanıtılabilir.

Geçtiğimiz gün Türkiye pazarına giren Realme, 7 Ocak’ta Çin’de X50 modelini tanıtmıştı. Snapdragon 765G işlemciden güç alan aynı zamanda 5G bağlantısını destekleyen ilk telefon olan X50’nin Pro sürümü AnTuTu’da ortaya çıktı. Qualcomm’un Aralık’ta tanıttığı üst seviye yeni mobil platformu Snapdragon 865’li ilk telefonlardan biri olacağı kesinleşti. RMX2071 model numarasıyla görünen Realme telefon AnTuTu’da 574985 gibi oldukça yüksek bir puan aldı. Muhtemelen Realme X50 Pro 5G olarak tanıtılacak telefon söylentilere göre sol üst köşesinde tek delik taşıyan ekranla gelecek. 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelmesi kuvvetle muhtemel. 108 megapiksel ana lensi taşıyan dörtlü kamera kurulumu ile gelebilir.

Realme X50 Pro’nun Şubat’ta düzenlenecek teknoloji fuarı Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) gösterileceği resmi olarak doğrulandı. 5G hazır Snapdragon 865 ile güçlendirilen amiral gemisi bu etkinlikte gösterilebilir. Şu anda sadece Çin’de satışta olan Realme X50 5G de karşımıza çıkarılabilir.