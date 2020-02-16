Snapdragon 865 Plus 2020'nin Üçüncü Çeyreğinde Çıkış Yapacak!

Mobil platformda büyük başarı sağlayan Qualcomm Snapdragon yeni modeli Snapdragon 865 Plus ile karşımıza çıkacak.

Uzun bir süredir Snapdragon'un son işlemcilerinden birisi olan Snapdragon 865'e sahip cihazları piyasada görüyoruz. Henüz çıkmayan telefonlarda bile bu işletim sistemi kullanılıyor. Piyasanın performanslı yonga setlerinden birisi olan Snapdragon 865, bir üst modeli olan Snapdragon 865 Plus'a yerini bırakabilir.

Gelen bir sızıntıda Qualcomm'un 2020'nin üçüncü çeyreğinde Snapdragon 865'in gelişmiş bir versiyonu olan Snapdragon 865 Plus (Snapdragon 865+)'ı getireceği bilgisi verildi. Oldukça tanınmış bir sosyal platform olan Weibo'da Snapdragon 865+'ın önümüzdeki aylarda piyasaya sürüleceği paylaşıldı. Hatta işlemcinin prototiplerinin bir iki aya kadar satışta olacağı da belirtildi.

Snapdragon 865+'ın performans anlamında ne gibi bir fark yaratacağı net olarak belli değil. Ancak daha entegre bir 5G sistemini üzerine taşıması bekleniyor. Bu yeni yonga setini revaçta olan ve fiyat/performans'a önem veren firmaların kullanması oldukça yararlı olacaktır.