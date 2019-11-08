Snapdragon 865 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Qualcomm'un yeni yonga seti hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Snapdragon 865'in ne zaman çıkacağı belli oldu. 2020 yılında pek çok akıllı telefona güç vermesi beklenen Snapdragon 865 hakkındaki tüm bilgileri bir araya getirdik.

Snapdragon 865 Çıkış Tarihi

Qualcomm yeni yonga setlerini tanıtmak için gün saymaya başladı. Cortex A75 arabirimi ile gelmesi beklenen Snaodragon 865'in dahili 5G modeme sahip olacağı konuşuluyor. Snapdragon 865, Snapdragon X55 modem ile birlikte gelebilir.

Snapdragon 865 yonga setinin üst düzey oyunları kaldıracağı söylenenler arasında yer almakta. Snapdragon 865 yonga seti Qualcomm'un 3 Aralık'ta düzenleyeceği Snapdragon Tech Summit 2019'da tanıtılacak.

Snapdragon 865 yonga setinin 2020 yılında tanıtılacak olan amiral gemisi akıllı telefonlarda bulunması bekleniyor. Snapdragon Tech Summit 2019 etkinliğinde Qualcomm yeni bir akıllı saat işlemcisi de tanıtabilir. Qualcomm yeni yonga seti hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Snapdragon 865 ile ilgili bildiklerimiz şu an için bu kadar.