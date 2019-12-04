Snapdragon 865 ve Snapdragon 765 Tanıtıldı! İşte Bomba Özellikleri

Qualcomm yeni yonga setlerini düzenlediği etkinlikte tanıttı. Gelin hep beraber Snapdragon 865 ve Snapdragon 765'in özelliklerine yakından bakalım.

Snapdragon 865 Özellikleri

Snapdragon 855'in halefi olan Snapdragon 865, dahili bir 5G modeme sahip değil. 5G için harici bir modeme ihtiyaç duyan Snapdragon 865, ikinci nesil X55 modem ile geliyor. X55 modem ile cihazlara 5G desteği sunuluyor. Tıpkı Snapdragon 855 ile aynı şekillde olduğu gibi. X55 modem SA / NSA ağlarını desteklemekte ve teorik olarak bağlantı hızlarını arttırmakta.

Snapdragon 865'in GPU performansı Snapdragon 855'e göre %25 daha yüksek. Snapdragon 865, 200 MP kamera sensörünü ve 8K 30 FPS video çekimini destekliyor. Gelecek sene 200 MP çözünürlüğe sahip akıllı telefon modellerini göreceğiz. Snapdragon 865 3D Sonic Max ile gelmekte. Yeni sensör, son nesilden 17 kat daha büyük. Qualcomm, daha iyi bir güvenlik için 3D Sonix Max'in bir seferde iki parmak izini okuyabildiğini açıkladı.

Snapdragon 765 Özellikleri

Snapdragon 765, 5G için harici bir modeme gerek duymuyor. Snapdragon 765'in hangi teknik özelliklere sahip olduğu henüz açıklanmadı. Snapdragon 765 hakkındaki detayların gelecek haftalarda gelmesi bekleniyor.