Snapdragon 8cx Gen 3 İşlemcisi Tanıtıldı: Neler Sunuyor?

Qualcomm tarafından Snapdragon 8cx Gen 3 işlemcisi tanıtıldı. Chromebook ve PC'lerde kullanılacak işlemci, önceki nesle kıyasla daha yüksek performans ve uzun pil ömrü sunacak. Yeni Snapdragon işlemcisine ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Snapdragon 8cx Gen 3 İşlemcisi Özellikleri

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketi Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen 3 isimli yeni bir işlemci duyurdu. İşlemcinin bir önceki nesle kıyasla yüzde 85 oranında daha fazla CPU performansı sunacağı ileri sürüldü.

Qualcomm tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni işlemcinin GPU performansında önceki nesle kıyasla yüzde 60 oranında artış yaşanacak. Snapdragon 8cx Gen 3'ün saatı hızı açıklanmadı. Ayrıca entegre Kryo CPU, Adreno GPU veya Hexagon DSP'nin adları da paylaşılmadı.

ABD merkezli şirketin piyasaya sürdüğü işlemci LPDDR4X-4266 bellek, NVMe SSD, DisplayPort aracılığıyla bir çift 4K harici ekran ve 4K HDR 120 FPS video oynatma desteğine sahip. Qualcomm, video oyunlarının 120Hz'de 1080p'ye kadar çalışabileceğini söyledi.

Qualcomm'un işlemcileri, AMD'nin Ryzen ve Intel'in Core yongaları gibi PC işlemcileri tarafından kullanılan geleneksel x86 mimarisine karşı yıllardır mücadele eden bir platform olan Arm mimarisi üzerinde çalışıyor. Microsoft, geçtiğimiz yıl PC'deki çoğu uygulamanın Arm mimarisi üzerinde çalışmasına izin verdi. Bu uyumluluk, doğrudan Windows 11'e dahil edildi.

Gelişmiş yapay zeka özelliğine sahip olan yeni işlemci, bu sayede video konferanslarda daha net görüntüler elde edilmesine, otomatik odaklama, otomatik beyaz dengesi ve otomatik pozlama yapılmasına olanak tanıyacak. Yonga seti ayrıca gelişmiş yüz algılama özelliğine de sahip.

Entegre Spectra ISP'nin yer aldığı yonga seti kamera tarafında 24 megapiksel çözünürlüğüne kadar destekliyor. İşlemci ayrıca yapay zeka tabanlı gürültü azaltma özelliğine de sahip. PC üreticilerine Snapdragon X65 5G modem, Snapdragon X62 ve Snapdragon X55 5G olmak üzere üç farklı modem seçeneği sunulacak.

8cx Gen 3, Wi-Fi 6e desteği ve yüksek hızlı kablosuz iletişim için ek 6GHz kanalı ile FastConnect 6900'ü de içeriyor. Yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketinin yeni işlemcisi Windows 11 TPM gereksinimini karşılıyor.

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