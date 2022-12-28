Snapdragon İşlemcili Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Tanıtıldı

İş ve okul için şık tasarıma sahip dizüstü bilgisayarlara olan ilgi her geçen gün daha da fazla artıyor. Teknoloji dünyasının öncü firmalarından olan Samsung, bu amaca yönelik senenin başında Galaxy Book2 Pro 360 dizüstü bilgisayarını tanıtmıştı. Intel yonga setine sahip olan bilgisayarın Snapdragon işlemcili versiyonu tanıtıldı.

İşlem gücünü Snapdragon 8cx Gen 3 işlemcisinden alan yeni dizüstü modeli, 360 derece katlanabilme ve kalem desteğine de sahip. Bilgisayarın 2023 yılı başında satışa çıkması bekleniyor.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İş ve okul için hem tasarımıyla hem de özellikleriyle işlevsel olabilecek bir dizüstü bilgisayar arayanların yüksek üst seviye tercihlerinden biri olarak görülen Samsung Galaxy Book2 Pro 360, hem Intel hem de Snapdragon işlemcili versiyona sahip.

Snapdragon 8cx Gen 3 işlemcili versiyon, performanstan geride kalmadığı gibi dizüstü bilgisayarı çok daha ulaşılabilir hale getiriyor. Adından da anlaşılabileceği gibi bilgisayar, 360 derece katlanabiliyor. Tablet seviyesinde dokunmatik ekrana sahip olan bilgisayarda S Pen ailesi kullanılabiliyor.

Super AMOLED 15,6 inç ekran, ve 16 GB RAM'e sahip olan cihaz, grafik işleme gücünü Adreno GPU'dan alıyor. Aynı zamanda cihazda Qualcomm Fast Connect 6900 ile birlikte geliştirilmiş bir WiFi 6E bağlantı hızı yer alıyor.

26 Ocak 2023 tarihinde Güney Kore'de satışa sunulması beklenen yeni Samsung Galaxy Book2 Pro 360 fiyatı ise 1,485 dolar olarak belirlenmiş durumda.