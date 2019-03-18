Snapseed Uygulaması Google Play Store’da 100 Milyon İndirmeye Ulaştı!

Google’ın bir yan kuruluşu olan Nik Software tarafından geliştirilen Snapseed, son dönemlerin en popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisi olarak öne çıkıyor.

Kullanıcıların fotoğraflarını geliştirmelerini ve dijital filtreler uygulamalarını sağlayan Snapseed, ücretsiz oluşuyla daha da dikkat çekiyor.

Android için en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisi olan bu uygulama, Google Play Store üzerinde 50 milyon kez indirildikten yaklaşık 1,5 yıl sonra, yani şu sıralar 100 milyon indirmeye ulaşmış durumda.

Snapseed’in herhangi bir telefonda ön yüklemeli olarak gelmiyor oluşu, başarısını daha da değerli hale getiriyor. Çünkü Snapseed de eğer Facebook, YouTube gibi telefonlarda ön yüklemeli olarak yer alan uygulamalardan birisi olsaydı, bu indirme rakamlarına ulaşması çok daha kolay olurdu.

Eğer Snapseed’i şimdiye kadar hiç denemediyseniz, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak uygulamayı hemen indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.