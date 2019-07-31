Sniper Elite 3: Ultimate Edition, Ekim Ayında Switch'e Geliyor

Rebellion Developments geçtiğimiz şubat ayı içerisinde yaptığı açıklama ile Sniper Elite 3: Ultimate Edition oyununun Nintendo konsolu için de geleceğini duyurmuştu. Yeni bir duyuru yapan geliştirici stüdyo, oyunun Switch için 1 Ekim 2019 tarihinde yayınlanacağına resmiyet kazandırdı.

2014 yılında satışa sunulmuş olan Sniper Elite 3, Sniper Elite V2 için bir devam oyunu olarak geliştirilmişti. Hikaye olarak ikinci oyunun yaklaşık olarak üç yıl öncesinde, Stratejik Hizmetler Ofisi subayı Karl Fairburne'ün Kuzey Afrika çatışmasındaki kahramanlıklarının ve üretilen gizli bir silahın arkasında Nazi güçlerinin olduğunu öğrendiği İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor.

Bu gizli silahı ortadan kaldırmak için oldukça tehlikeli görevlerden görevlere koşturduğumuz oyunda kanyonlar, vahalar ve daha birçok mekanda yapılacak olan çatışmaların ortasına dalacağız ve keskin nişancılık yeteneklerimizi kullanarak düşmanlarımızın akıllarını alacağız.

1 Ekim 2019 tarihinde Switch için de satışa sunulacak olan Sniper Elite 3: Ultimate Edition, oyun için yayınlanmış olan bütün indirilebilir içeriklerle gelecek. Buna Hitler'i bertaraf etmemizin gerekeceği üç bölümden oluşan mini senaryo da dahil. Konsola özel olarak Pro Controller ve HD Rumble desteği de olacak. Bu sayede daha isabetli atışlar yapabileceğiz.

Öte yandan aşina olduğumuz çevrimiçi özelliklere ek olarak yerel kooperatif ve çoklu-oyuncu modları da oyunun içeriğiyle gelecek. İki kişilik yerel kooperatif desteği ile ana senaryonun tamamını ve Overwatch ve Survival modlarını arkadaşınızla birlikte oynayabileceksiniz. Son olarak, yerel ağ üzerinden dört oyuncuya kadar rekabete dayalı çoklu-oyuncu deneyimi yaşamak da mümkün olacak.