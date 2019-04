Sniper Elite V2 Remastered Önümüzdeki Ay Geliyor

Piyasadaki az sayıda bulunan Sniper serilerinden bir tanesi, Rebellion Developments tarafından geliştirilmekte olan Sniper Elite serisidir. Bizleri her defasında eski zamanlara götüren ve bunu da başarılı bir şekilde gerçekleştiren geliştiricisi stüdyo, son olarak 2017 yılında Sniper Elite 4 ile çıkmıştı karşımıza. Şu anda ise sıradaki Sniper Elite oyununun geliştirilmesine devam ediyor.

Ama gündemindeki tek proje bu değil. Öyle ki, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı duyurular ile Switch konsolu için Sniper Elite 3 Ultimate Edition, Sniper Elite VR oyunlarının yanı sıra PlayStation 4, PC ve Xbox One için hazırlanmakta olan Sniper Elite V2 Remastered da var. Oynanabilir yeni karakterlerin ve fotoğraf modunun da ekleneceği oyunun çoklu-oyuncu modu da artık on altı oyuncuya kadar destek verecek. PlayStation 4 Pro ve Xbox One X versiyonlarının ise ayrıca 4K ve HDR desteğine de sahip olacak.

Duyuruların yapıldığı zamanda Sniper Elite V2 Remastered için herhangi bir çıkış tarihi verilmemişti ama yakın bir zaman önce yayınlanan karşılaştırma videosu ile sadece çıkış tarihi verilmedi, aynı zamanda oyun ön-siparişe de açıldı. Sniper Elite V2 Remastered için takviminizde 14 Mayıs 2019 tarihine bir işaret koyabilirsiniz.

Son olarak oyunun mevcut nesle gelirken ne kadar geliştiğini de aşağıdaki karşılaştırma videosuna bakarak görebilirsiniz.

Sniper Elite için bir devam oyunu olan Sniper Elite V2, ilk oyun ile aynı zaman aralığında ve aynı yerde geçiyor. Yani Berlin Muharebesi sırasında ama alternatif bir anlatım ile. Bir Office of Strategic Services subayını yönettiğimiz oyunda; Kızıl Ordu şehri istila ederken, bizim amacımız Alman V-2 roketi programında yer alan bilim adamlarını esir almak veya bertaraf etmek olacak.