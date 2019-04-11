Sniper Elite V2 Remastered Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Rebellion Developments stüdyosunun üzerinde çalışmakta olduğu Sniper Elite V2 Remastered ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce açıklama yapan geliştirici stüdyo, oyunun hem çıkış tarihini hem de ön-siparişe açıldığını duyurmuştu. Oyunun Steam sayfasını güncelleyen Rebellion Developments, Sniper Elite V2 Remastered sistem gereksinimlerini de ortaya çıkardı.

Halihazırda piyasada olan HD Remastered oyunlar gibi Sniper Elite V2 Remastered için de görsel anlamda bir yenilenme söz konusu olacak. 4K ve HDR desteğine ek olarak, güncellenmiş mekan, karakter, silah ve araç görselleri, modernleştirilmiş sunum efektleri, geliştirilmiş bölüm geometrisi ve elden geçirilmiş ışıklandırma sistemi gibi birçok iyileştirme ile göze hoş görünen bir oyunla karşılaşacağız.

Peki böylesine büyük bir yenilenmenin yaşanacağı oyunu bilgisayarınızda oynamak için nasıl bir sisteminizin olması gerekiyor? Rebellion Developments, oyunun Steam sayfası üzerinden merak edilen detayları açıkladı. En az Intel i3-2100 veya AMD A8-5600K işlemci, AMD Radeon HD 5570 veya NVIDIA GeForce GTX 650 ekran kartı işinizi görecektir.

Detaylı sistem gereksinimleri için aşağıya bakabilirsiniz.

Sniper Elite V2 Remastered En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 Hizmet Paketi 1 (64-Bit)

İşlemci: Intel CPU Core i3-2100 veya AMD A8-5600K

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 5570 (2 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 650 (2 GB)

DirectX: Versiyon 11

Depolama Alanı: 15 GB

Sniper Elite V2 Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X veya Intel CPU Core i7-3770

Ekran Kartı: AMD Radeon RX570 veya NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Versiyon 11

Depolama Alanı: 15 GB