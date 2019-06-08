Sniper: Ghost Warrior Contracts ile İlgili Yeni Detaylar Paylaşıldı

Sniper: Ghost Warrior serisinin yeni oyunu Sniper: Ghost Warrior Contracts olacak. Geliştirici stüdyo CI Games, bu oyunu geçtiğimiz sene içerisinde duyurmuştu ama uzun zamandır bu oyundan yeni bir haber alamıyorduk. E3 2019 fuarı dolayısıyla yeni oyun için hem yeni bir tanıtım fragmanı ve yeni ekran görüntüleri yayınlandı, hem de resmi sistem gereksinimleri açıklandı.

Geliştirici CI Games, Sniper: Ghost Warrior 3 ile seriyi açık dünya oynanış sistemine geçirmişti. Ne var ki bu sistem oyuncular tarafından pek fazla beğenilmemişti. Durumu telafi etmek için sonradan çoklu-oyuncu modları devreye sokmuş olsa da netice olarak pek bir fayda sağlayabildiklerini söylemek mümkün değil. Bu da haliyle Sniper: Ghost Warrior 3 oyununu serinin çürük elması olmaktan kurtaramamıştı.

Üçüncü oyunun sonrasında, serinin geleceği ve açık dünya oynanış sisteminin üzerinden gidilip gidilmeyeceğini merak eder olmuştuk. CI Games de geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde bizlere güzel bir sürpriz yaparak Sniper: Ghost Warrior Contracts ile çıkmıştı karşımıza. Mevcut son oyununda yapılan hataların telafi edileceği söylenen yeni oyunda, açık dünya oynanış sistemine tamamıyla veda edilecek ve oyunculara sunulan özgürlük korunacak şekilde eski sistem geri getirilecek.

Sniper: Ghost Warrior Contracts boyunca, oyunun adına bağlı olarak bizlere çeşitli kontratlar verilecek. Bu kontratların da birincil ve ikincil hedefleri olacak ve izleyeceğimiz strateji ise tamamıyla bize bırakılacak. Görevlerimizde başarıya ulaşabilmemiz için de bizlere Drone, uzaktan kumandalı Sniper taretleri, yapışkan bombalar ve zehirli gazlar da dahil olmak üzere mühimmat açısından zengin bir içerik sunulacak.

Kontratların açık uçlu olması ve buna ek olarak toplanacak ödüller ve yan operasyonlar ile yeniden oynanabilirliğin üst seviyede olacağı oyunda, kazanacağımız ödüllere de geliştirmeler yapabileceğiz.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte ve Sibirya vahşi doğasında geçecek olan Sniper: Ghost Warrior Contracts, eğer herhangi bir gecikme yaşanmazsa bu yıl satışa sunulacak.

İsterseniz öncelikle yeni Sniper: Ghost Warrior Contracts tanıtım fragmanını izleyelim ve yayınlanan ilk ekran görüntülerine bakalım.

Sniper: Ghost Warrior Contracts Ekran Görüntüleri

Steam sayfası üzerinden açıklanan resmi sistem gereksinimlerine bakacak olursak, Sniper: Ghost Warrior Contracts oyununu sorunsuz oynayabilmek için sisteminizin en aşağı Intel i3 3240 3.4 GHz veya AMD FX-6350 3.9 GHz işlemcisi, 8 GB belleği ve NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) veya AMD Radeon HD 7850 (2 GB) ekran kartı olması gerekiyor. Detayların tamamına ise aşağıdan bakabilirsiniz.

Sniper Ghost Warrior Contracts En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: i3 3240 3.4 GHz veya AMD FX-6350 3.9 GHz

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) veya AMD Radeon HD 7850 (2 GB)

DirectX: Versiyon 11

Sniper Ghost Warrior Contracts Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64-Bit) veya daha günceli

İşlemci: AMD FX 8350 Wraith veya Intel Core i7 4790 veya muadili

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 (4 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB)

DirectX: Versiyon 11

Son olarak, CI Games E3 2019 fuarına katılımda bulunacak olan stüdyoların arasında yer alıyor ve bu da tabii ki Sniper: Ghost Warrior Contracts ile ilgili daha fazla detayın bizlerle paylaşılacağı anlamına geliyor. Ayrıca ilk oynanış videosunu da yine fuar sırasında görebileceğiz. Gelişmeler için bizi takipte kalın!