Sniper: Ghost Warrior Contracts'in Çıkış Tarihi Duyuruldu

Bu sene ile geri dönüş yapacak olan oyunlardan bir tanesi de Sniper: Ghost Warrior Contracts olacak. Türü seven oyuncuların sabırsızlıkla beklediği oyunun çıkış tarihi bugün itibarıyla yeni bir fragman ile duyuruldu. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Sniper: Ghost Warrior Contracts, 22 Kasım 2019 tarihinde bizlerle olacak.

CI Games Sniper: Ghost Warrior Contracts duyurusunu geçtiğimiz senenin Ağustos ayında sürpriz bir şekilde yapmıştı. Serinin özüne dönüşün yapılacağı oyunda Sibirya vahşi doğasına yol alacak ve senaryo boyunca bizlere verilecek olan kontratları başarılı bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

Her bir kontratın birincil ve ikincil hedefleri olacak ve genel olarak görevimizde başarılı olabilmemiz için oluşturulacak olan strateji tamamıyla bize bırakılacak. Bunun için de Drone, uzaktan kumandalı Sniper taretleri, yapışkan bombalar ve zehirli gazlar dahil olmak üzere oldukça zengin bir mühimmat sunulacak.

Kontratların açık uçlu olması ve buna ek olarak toplanacak ödüller ve yan operasyonlar ile yeniden oynanabilirliğin üst seviyede olacağı oyunda, kazanacağımız ödüllere de geliştirmeler yapabileceğiz.

Taktiksel düşman işaretleme sistemi ile yeniden tasarlanmış olan oyun içi ekran göstergeleri ve kullanıcı arayüzünün bulunacak olmasının yanı sıra, Enhanced Scope Mode sayesinde çok çeşitli hedefleri birçok farklı şekillerde öldürebilmek de mümkün olacak.

Sniper: Ghost Warrior Contracts oyununun çıkış tarihi duyurusuna ek olarak yeni bir de fragman yayınlandı. Oyunda ziyaret edeceğimiz farklı mekanların gösterildiği fragmanda, hem kullanacağımız silahlar ve teçhizatlar hem de düşmanlarımızın işini bitirme şekillerinden birkaçı ekranımıza geliyor.

Keyifli seyirler dileriz!