Sniper: Ghost Warrior Contracts İnceleme Puanları Yayınlandı

Uzun zamandır beklenen Sniper: Ghost Warrior Contracts bu hafta içinde satışa sunuldu. CI Games tarafından geliştirilmiş olan keskin nişancı oyununun inceleme puanları da yayınladı.

Sniper: Ghost Warrior 3 öncesindeki oynanışa geri dönülen Sniper: Ghost Warrior Contracts, oyuncuları Sibirya bölgesine götürecek. Oyunda beş farklı bölge ve birincil ve ikincil hedefleri olan yirmi beş kadar kontrat var. Nasıl bir yol izlenerek tamamlanacakları tamamıyla oyuncuya bırakılıyor. Açık uçlu olmaları ve buna ek olarak toplanacak ödüller ve yan operasyonlar ile yeniden oynanabilirliğin üst seviyede olacağı oyunda, kazanacağımız ödüllerle de geliştirmeler yapabileceğiz.

Mühimmat yelpazesinin ise epey çeşitli olduğunu söyleyebiliriz. İnsansız hava araçları, uzaktan kumandalı Sniper taretleri, yapışkan bombalar ve zehirli gazlar dahil olmak üzere birçok seçenek mevcut.

Taktiksel düşman işaretleme sistemi ile yeniden tasarlanmış olan oyun içi ekran göstergeleri ve kullanıcı arayüzünün bulunacak olmasının yanı sıra, yeni pusu atışı mekanikleri ile kusursuz atışlar yapabilmek ve hedefleri farklı şekillerde indirebilmek mümkün olacak. Ancak bunun için elbette hedefinizin konumunu, rüzgarın esiş yönünü ve merminin düşeceği noktayı iyi hesaplamanız gerekecek.

Metacritic sitesinde PC ortalaması 71 / 100 olan Sniper: Ghost Warrior Contracts için kullanıcıların verdiği puanların ortalaması 7.5 / 10. PlayStation 4 versiyonunda ise kullanıcı puan ortalaması 6.3 iken, Xbox One tarafında ise 6.1 / 10 olduğu görülüyor.

Şu zamana kadar yayınlanan incelemeler puanlarına ise aşağıdan bakabilirsiniz.

Sniper: Ghost Warrior Contracts İnceleme Puanları