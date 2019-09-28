Sniper Ghost Warrior Contracts Yeni Oynanış Videosuyla Karşımızda

Sniper Ghost Warrior Contracts oyununun çıkışına az bir zaman kaldı ve CI Games yayınladığı oynanış videoları ile oyunculara daha fazla içerik göstermeye devam ediyor. Yakın bir zaman önce yaklaşık on bir dakika uzunluğunda yeni bir video daha yayınlandı.

Haberimizin sonunda izleyebileceğiniz video esasında daha önceden GamesCom 2019 sırasında yayınlananla büyük ölçüde aynı diyebiliriz. Ancak o video hatırlayacağınız üzere Arekkz Gaming kanalından gelmişti. Bu yenisi ise doğrudan CI Games stüdyosu tarafından ve kesintisiz olarak yayınlanıyor.

Oyundaki beş farklı bölgeden bir tanesi olan Kolchak Limanı bölümünü tekrardan gördüğümüz video, Topluluk Yöneticisi Asim Tanvir anlatımıyla yayınlandı. Bildiğiniz gibi Sniper Ghost Warrior Contracts oyununda bir görevde başarılı olmanın birden fazla yolu var ve Tanvir, doğrudan ana hedefe yöneleceğini ve buna uygun da bir rotada ilerleyeceğini söylüyor. Bunun yanı sıra gizlilik odaklı bir oynanışı sevdiğini de öğreniyoruz, ki bu konuda ne kadar becerikli olduğunu oynanış boyunca görmek de mümkün oluyor.

Keyifli seyirler dileriz!

CI Games tarafından PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Sniper Ghost Warrior Contracts, 22 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak.