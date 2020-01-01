Sniper'ın Çok-Oyunculu Mod Güncellemesi Ertelendi

Sniper: Ghost Warrior Contracts oyununun çok-oyunculu mod güncellemesini bekleyen oyunculara CI Games stüdyosundan kötü haber geldi. Güncelleme için birazcık daha beklemek gerekecek.

Sniper: Ghost Warrior serisinin yeni üyesi Sniper: Ghost Warrior Contracts geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunulmuştu. CI Games, çok oyunculu modları seven oyuncular için bu ay içerisinde yayınlanacak olan güncelleme ile oyuna çok oyunculu mod desteği kazandıracağını duyurmuştu ama sizin de gördüğünüz üzere ortalarda herhangi bir şey yok. Dün itibarıyla bir açıklama yapan geliştirici stüdyo, beklenen güncellemenin bu yılın ilk çeyreğine kaldığını duyurdu.

Sniper Ghost Warrior Contracts Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, ertelenmenin nedeni çok oyunculu modlar ile en iyi deneyimin yaşatılmasının hedeflenmesi. Erteleme kararından dolayı özür dileyen CI Games, kullanıcılardan yapılan geri dönüşler bağlamında stabil bir bağlantı için Amazon GameLift ve FleetIQ servislerini de güncelleme dahil etmek için sıkı çalışıyormuş. Bunun yanı sıra EasyAntiCheat ile ilgili ekstra çalışmanın da sonlarına geliniyormuş.

Sniper: Ghost Warrior Contracts detayları

Sniper: Ghost Warrior Contracts, oyuncuları Sibirya bölgesine götürüyor. Oyunda beş farklı bölge ve birincil ve ikincil hedefleri olan yirmi beş kadar kontrat var. Bu kontatların tamamlanmasına yönelik olarak izlenecek yok tamamıyla oyuncuların stratejisine bırakılıyor. Açık uçlu olmaları ve buna ek olarak toplanacak ödüller ve yan operasyonlar ile yeniden oynanabilirliğin üst seviyede olacağı oyunda, kazanacağımız ödüllerle de geliştirmeler yapabiliyorsunuz.

Mühimmat olarak oldukça geniş bir yelpaze bekliyor sizleri. İnsansız hava aracı (drone), uzaktan kumandalı Sniper taretleri, yapışkan bombalar ve zehirli gazlar dahil olmak üzere birçok seçenek mevcut.

Taktiksel düşman işaretleme sistemi ile yeniden tasarlanmış olan oyun içi ekran göstergeleri ve kullanıcı arayüzünün bulunacak olmasının yanı sıra, yeni pusu atışı mekanikleri ile kusursuz atışlar yapabilmek ve hedefleri farklı şekillerde indirebilmek mümkün olacak. Ancak bunun için elbette hedefinizin konumunu, rüzgarın esiş yönünü ve merminin düşeceği noktayı iyi hesaplamanız gerekecek.