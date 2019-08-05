SNK, The King Of Fighters 15'in Geliştirilme Aşamasında Olduğunu Duyurdu

Dövüş oyunu turnuvalarının gerçekleştirildiği EVO 2019 dün itibarıyla sona erdi. Oldukça hareketli geçen organizasyonun son gününde SNK bizlere sevineceğimiz bir haber verdi. The King of Fighters XV oyununun geliştirilme sürecinde olduğunu müjdeleyen ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

Serinin devam oyunundan aslında bu tanıtım fragmanı ile haberdar olmuyoruz. Biraz geriye gidecek olursak, SNK 2018 yılının aralık ayında The King of Fighters XV oyununun üzerindeki çalışmaların başladığını duyurmuştu. Aynı duyuruda oyunun çıkış zamanı için 2020 yılının hedeflendiğini de öğrenmiştik.

Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz fragman ise aslında kayda değer bir detay sunmuyor. Yani herhangi bir oyun içi görüntünün yer almadığı gibi, mevsim olarak çıkış zamanı ve hangi platformlara çıkacağına dair bir bilgi de bulunmuyor. Sadece oyunun logosu ve geliştirilme sürecinde olduğunu belirten bir yazı görülüyor o kadar; ancak iyi yanından bakacak olursak, aradan geçen zamanda The King of Fighters XV ile ilgili herhangi bir yeni haberin gelmemesi ile oluşan sessizce iptal edilmiş olabileceği yönündeki endişe ortadan kalkmış oldu.

Şu an için yapabileceğimiz tek şey SNK cephesinden yeni oyun ile ilgili yapılacak olan yeni açıklamaları ve sıradaki fragmanı beklemek olacak. Gelişmeler için takipte olacağız.