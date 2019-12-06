Snoop Dogg NHL 20 Spikerleri Arasına Katıldı

Amerika’nın ve dünyanın en ünlü rapçileri arasında sayabileceğimiz Snoop Dogg, son günlerde yaptığı farklı işlerle ön plana çıkmaya başlamıştı. Ünlü rapçi bu sefer de karşımıza NHL 20 isimli hokey oyununda spiker olarak çıktı.

Snoop Dogg, aslında hokey maçı anlatımına o kadar da uzak bir isim değil; daha önce bazı Amerikan Hokey Ligi maçlarını anlatan ve oldukça eğlenceli işler ortaya çıkmasını sağlayan rapçi, bu sefer oyuna el attı.

Electronic Arts Sports, yayınladığı bir videoyla Snoop Dogg’un yakın zaman sonra oyuna spiker olarak ekleneceğini duyurdu. Yine aynı videoda Snoop Dogg’un oyundaki performansına dair kısa kesitler de sunuldu.

Snoop Dogg farklı tarzıyla oyuna bambaşka bir hava katarken, NHL 20 oynayanların bir hayli sevineceği bir birliktelik ortaya çıkmış oldu. Electronic Arts Sports oyunlarını oynayan birçok oyuncuysa benzer işin FIFA 20 için de yapılmasını istedi.