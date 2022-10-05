Snoopy Uzaya Gidiyor: NASA Nedenini Açıkladı

Çizgi film karakteri Snoopy, NASA 1958'de kurulduğunda sekiz yaşındaydı. Uzay ajansının ortaya çıkmasından yaklaşık on yıl sonra, Snoopy'nin arkasındaki insanlar NASA ile bugüne kadar devam eden bir işbirliğine başladı. Nitekim önümüzdeki haftalarda popüler karakter, Artemis I görevinin bir parçası olarak NASA'nın yeni nesil Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin ilk uçuşunda uzaya gidecek.

Salı günü yayınlanan bir videoda (aşağıda) NASA, Snoopy'nin ayın etrafında uçup, fırlatıldıktan altı hafta sonra Dünya'ya Orion uzay aracıyla neden döneceğini açıkladı.

Snoopy, Sıfır-G Göstergesi Olarak Yer Alacak

Videoda gösterildiği gibi Snoopy, SLS roketinin ilk uçuşunda sıfır-g göstergesi olarak yer alacak. Mürettebat kapsülü olan her roket, astronotların ve uzay aracının fırlatmadan kısa bir süre sonra Dünya atmosferinden ayrıldıktan sonra ağırlıksızlığa ne zaman ulaştığını belirlemek için sıfır g göstergesine (genellikle bir ekip üyesi tarafından getirilen yumuşak bir oyuncak) sahiptir.

Artemis kapsülünün içindeki kameralar, yerdeki uçuş mühendislerinin Snoopy'nin etrafta uçmaya başladığını görmelerine izin verecek, bu da Orion'un Dünya'nın yerçekiminden bağımsız hâle geldiğini gösterecek.

Snoopy'nin uzaya ilk uçuşu 1990'da STS-32 görevi sırasında Columbia Uzay Mekiği ile yaptığı yolculuktu ancak Artemis I uçuşu onu daha önce hiç olmadığı kadar uzaklara götürecek.