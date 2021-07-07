Zack Snyder'dan Star Wars Gibi Uzay Filmi Geliyor
Zack Snyder, Star Wars gibi uzay filmi için harekete geçeceğini duyurdu. Yıldız Savaşları serisinden ilham aldığını belirten Snyder, filmin adını da paylaştı.
Zack Snyder's Justice League yönetmeni Snyder, Star Wars gibi uzay filmi çekmek üzere Netflix ile iş birliğine gidiyor. Filmin adını da açıklayan ünlü yönetmen, yeni filmi için isminin başarı ile anılmasını sağlamış yönetmen Akira Kurosawa'dan ve ünlü uzay filmi serisi Yıldız Savaşları'ndan ilham aldığını da sözlerine ekledi.
Zack Snyder'ın Star Wars Gibi Uzay Filmi Hakkında Bilgiler
The Hollywood Reporter'ın geçtiğimiz gün aktarmış olduğu bilgilere göre Justice League'in yönetmeni Snyder, film için Netflix ile ortak bir çalışma yapıyor. Snyder'ın paylaştığı bilgilere göre filmin adı Rebel Moon olması planlanıyor.
Yeni bir bilim kurgu yapımına doğru kararlı adımlar atan yönetmen, filmin senaryosunu Shay Hatten ile Kurt Johnstad ile yazıyor. Snyder'a göre bu fikir aslında bir Star Wars sahnesi ile ortaya çıktı ve görünen o ki fikir hala projenin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.
Netflix İndirildiği Kadar İzleme Özelliği Aldı
Dijital yayın platformu Netflix, indirildiği kadar izleme özelliği ile kullanıcıların ne kadar indirdiğine bağlı olarak film, dizi, belgesel ve benzeri içerikleri izlemesine olanak sağlamaya başladı.
Snyder, Rebel Moon'un aslında Yıldız Savaşları'na olan sevgisinin yanı sıra George Lucas'ın Star Wars'u yaratırken kendisine ilham kaynağı olan Japon yönetmen Akira Kurosawa sayesinde bir fikir olarak doğduğunu söyledi.
Rebel Moon Filmi Ne Zaman Çıkacak?
Rebel Moon çekimlerine önümüzdeki yılın başlarında başlanması planlanıyor ama filmin ne zaman beyaz perdeye çıkacağı hakkında duyurulmuş resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor.
Netflix'e Temmuz Ayında Eklenen Dizi ve Filmler
- Korku Sokağı Üçlemesi: 1. Kısım yayımlandı. 2. kısım 9 Temmuz, 3. kısım ise 16 Temmuz tarihinde yayımlanacak.
- Resident Evil: Infinite Darkness: 8 Temmuz'da Netflix içerik kütüphanesine eklenecek.
- Atypical 4. Sezon: 9 Temmuz'da yayımlanacak.
- Geçen Yaz: 9 Temmuz'da eklenecek.
- My Unorthodox Life: 14 Temmuz'da içerik kütüphanesinde yerini alacak.
- Never Have I Ever 2. Sezon: 15 Temmuz'da seyircilerle buluşacak.
- Explained 3. Sezon: 16 Temmuz'da yayımlanarak hayranlarının beklemesine son verecek.
- Trol Avcıları Titanlar Yükseliyor: 21 Temmuz'da yayımlanacak.
- Sky Rojo 2. Sezon: 23 Temmuz'da Netflix'in içerik kütüphanesinde olacak.
- Sevgilimden Son Mektup: 23 Temmuz'da bekleyenlerinin önüne çıkacak.
- How To Sell Drugs Online (Fast) 3. Sezon: Netflix, dizinin üçüncü sezonunun hangi ayda başlayacağını söylese de yeni sezonun ne zaman tam olarak hangi tarihte başlayacağına dair bilgi paylaşmadı.
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