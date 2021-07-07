Zack Snyder'dan Star Wars Gibi Uzay Filmi Geliyor

Zack Snyder's Justice League yönetmeni Snyder, Star Wars gibi uzay filmi çekmek üzere Netflix ile iş birliğine gidiyor. Filmin adını da açıklayan ünlü yönetmen, yeni filmi için isminin başarı ile anılmasını sağlamış yönetmen Akira Kurosawa'dan ve ünlü uzay filmi serisi Yıldız Savaşları'ndan ilham aldığını da sözlerine ekledi.

Zack Snyder'ın Star Wars Gibi Uzay Filmi Hakkında Bilgiler

The Hollywood Reporter'ın geçtiğimiz gün aktarmış olduğu bilgilere göre Justice League'in yönetmeni Snyder, film için Netflix ile ortak bir çalışma yapıyor. Snyder'ın paylaştığı bilgilere göre filmin adı Rebel Moon olması planlanıyor.

Yeni bir bilim kurgu yapımına doğru kararlı adımlar atan yönetmen, filmin senaryosunu Shay Hatten ile Kurt Johnstad ile yazıyor. Snyder'a göre bu fikir aslında bir Star Wars sahnesi ile ortaya çıktı ve görünen o ki fikir hala projenin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Snyder, Rebel Moon'un aslında Yıldız Savaşları'na olan sevgisinin yanı sıra George Lucas'ın Star Wars'u yaratırken kendisine ilham kaynağı olan Japon yönetmen Akira Kurosawa sayesinde bir fikir olarak doğduğunu söyledi.

Rebel Moon Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Rebel Moon çekimlerine önümüzdeki yılın başlarında başlanması planlanıyor ama filmin ne zaman beyaz perdeye çıkacağı hakkında duyurulmuş resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor.

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