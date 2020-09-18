Şoförün Uyuduğu Tesla 150 Kilometre Hız Yaptı!

Kanada'nın Alberta eyaletinde Tesla kullanan bir şoför, arabasını otopilot moduna alıp uyuyarak trafiği tehlikeye atma iddiası ile suçlandı. Trafik polisleri, şoförün uyuduğu Tesla 150 kilometre hız yaptıktan sonra içerisinde sürücünün görünmediği arabayı takibe aldı. Trafik polislerini ve trafikteki diğer sürücileri şoke eden olay ile ilgili detaylar haberimizde.

Şoförün Uyuduğu Tesla Diğer Sürücüleri Endişelendirdi

Otomatik pilot teknolojisinin kullandığı arabalar işevsellik açısından henüz başlı başına mükemmel olmadığı için trafikteki arabada otomatik pilot teknolojisinin olup olmamasına bakmaksızın şoförlerin direksiyon başında olması ve şoförün arabayı trafik kurallarına aykırı olmayacak bir şekilde sürülmesi gerekiyor. Trafikteki diğer sürücülere endişe dolu dakikalar yaşatan sürücü ise iddiaya göre trafik kurallarına tamamen aykırı davranarak sürücü koltuğunu arkaya yatırdı ve arabasını otomatik pilota bırakarak uyudu.

Polis memuru Dari Turnbull, CBC News'e yaptığı açıklamada "Arabanın ön camından bakıldığında içeride kimse görünmüyordu. Araba diğer araçların önünden çekilmesi ile aşırı hız yapmaya başladı. 23 yılı aşkın bir süredir polislik yapıyorum ama polislik yaptığım süre boyunca hiç böyle bir şey görmedim ama elbette, o zamanlarda böyle teknolojiler yoktu" ifadelerine yer verdi.

Ehliyetine el konulan British Columbia isimli 20 yaşındaki sürücü daha sonra tehlikeli araba kullanmakla suçlandı. Trafikteki diğer sürücüilerin hayatını riske atan 20 yaşındaki sürücünün aralık ayında mahkemeye çıkması bekleniyor. Tesla'nın kurucusu Elon Musk ise araçlarının yıl sonuna kadar sürücünün çok az yardımını gerektirecek bir araç olmasının planlandığını söyledi ancak sözlerine küçük çaplı birkaç sorunun da olduğunu ekledi.