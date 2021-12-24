Soğuk Algınlığı Belirtileri Olan Kişilerin Yarısında COVID-19 Var!

Soğuk algınlığı belirtileri görülen hastaların yarısında yeni tip koronavirüsün olduğu ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan bir araştırma, endişe seviyesini önemli ölçüde arttırdı. Araştırma ile birlikte COVID-19'un en önemli semptomları da belli oldu.

Soğuk Algınlığı Belirtileri Olanların COVID-19 Olma İhtimali Yüksek

İngiltere'de bir araştırma kapsamında Zoe semptom takip uygulamasında yer alan veriler analiz edildi. Elde edilen veriler, soğuk algınlığı semptomlarına sahip olan her iki kişiden bir tanesinin yeni tip koronavirüse yakalandığını gözler önüne serdi.

Çalışmanın baş yazarı olan Tim Spector, söz konusu araştırma ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. Epidemiyolog Spector, çoğu insanın koronavirüsün ateş, sürekli öksürük, tat ya da koku kaybı ile başladığını düşündüğünü fakat bunun yanlış olduğunu söyledi.

Spector, Omicron varyantı ile birlikte COVID-19 semptomlarının genellikle boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı ile başladığını açıkladı. Dolayısıyla çoğu koronavirüs hastası, soğuk algınlığına yakalandığını düşünüyor.

Çalışmaya ilişkin önemli bilgiler paylaşan Spector, test yaptırılmadığı sürece koronavirüsün tespit edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu ifade etti.

Bilim insanları İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Güney Afrika dahil olmak üzere birçok ülkede hızla yayılan Omicron varyantının gerçekten de Delta'dan daha hafif hastalığa neden olup olmadığını gözlemlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Zoe uygulaması aracılığı ile bildirilen semptomlara göre Omicron vakalarının Delta hastalarına kıyasla beş ya da daha fazla semptoma sahip olma olasılığı daha düşük. Zoe üzerinden haftalık 850 bin kullanıcı tarafından bildirilen en az 20 yaygın semptom bulundu.

En Yaygın Omicron Belirtileri

Baş ağrısı

Yorgunluk

Burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Hapşırma

Zoe uygulaması üzerinden haftalık 850 bin kullanıcı tarafından bildirilen en yaygın Omicron belirtilerinin ilk beş sırasında baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hapşırma yer alıyor. Bunlar, soğuk algınlığı semptomları ile oldukça benzer.

Omicron varyantı (B.1.1.529) bu zamana kadar çok az sayıda vakanın hastanede tedavi görmesine neden olmasına rağmen önceki varyantlardan çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. CDC, ilk bildirilen Omicron vakalarının büyük kısmında hafif belirtiler görüldüğünü ifade etmişti.