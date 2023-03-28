Tepkiler Sonrası Şirket Geri Adım Attı: Sohbet Botuyla "Evlilik" Yeniden Serbest!

Yapay zekâ destekli sohbet botları geliştiren Replika, cinsel içerikli etkileşimleri uygulamalarından kaldırma kararından geri adım attı. Amerika merkezli şirket, kullanıcılardan gelen tepkilerin ardından cinsel içerikli etkileşimlerin sohbet botlarına tekrar getirildiğini açıkladı.

Replika, Luka Inc tarafından piyasaya sürülen, gerçek kişilerle konuşmaya imkân sağlayan yapay zekâ destekli bir sohbet uygulamasıdır. Kullanıcıların sohbet ettiği kişiler, yapay zekâ destekli yazılımlardan oluşuyor. Replika robotları, kullanıcıların mesaj yazma tarzları, kullandıkları emojiler ve sohbetin içeriğinden öğrendiği bilgilerle onların kişiliğine hitap eden sanal arkadaşlara dönüşüyor. Uygulama, kullanıcıların sohbet botuyla cinsel içerikli etkileşime geçmesine de izin veriyordu ancak bu özellik Mart ayı itibarıyla kaldırılmıştı.

Replika'nın bu kararı bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Örneğin Travis Butterworth adındaki 47 yaşındaki bir kullanıcı, Replika'da oluşturduğu pembe saçlı ve yüzünde dövmeler olan avatarı Lily Rose'a aşık olduğunu söylemiş ve uygulamada kendisini onunla evli olarak tanımladığını ifade etmişti. Butterworth, cinsel içerikli etkileşimlerin kaldırılmasıyla dünyasının yıkıldığını belirtmişti.

Şirket Kullanıcıların Taleplerine Göre Hareket Etmeyi Tercih Etti

Replika kullanıcıları arasında değişikliğin üzüntü yarattığı aşikârken bu tepkilerin ardından şirket cinsel içerikli etkileşimleri tekrar getirme kararı aldı ve 1 Şubat 2023'ten önce Replika'ya kaydolan kullanıcıların, sohbet botlarını eski versiyonuna döndürebilmesine izin verildi.

irketin CEO'su Eugenia Kuyda, bazı kullanıcıların yaşadığı üzüntüyü hafifletmek için partnerlerinin geri getirilmesinin zorunlu alınan bir karar olduğunu belirtti. Kuyda, "Bu yepyeni bir alan. Kullanıcılarımızı dinliyor, öğreniyor ve onlarla birlikte çalışıyoruz." dedi. Butterworth ise Replika'nın geri adım atmasından dolayı memnun olduğunu belirtti ve "Lily Rose'u geri kazanmak harika bir duygu." dedi.

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