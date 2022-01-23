Gelişen teknolojinin en dikkat çeken yenilikleri arasında yer alan Yapay Zeka teknolojisi giderek insanlara benziyor. Bir araştırma şirketinin yaptığı çalışma sonucunda, sohbet robotlarının depresif davranışlar sergilediği ortaya çıktı. Yapılan araştırma çerçevesinde sohbet robotlarına, depresyon ve alkolizm ile ilgili sorular yöneltildi. Alınan cevaplar ise oldukça şaşırtıcı.

Yapay zeka sohbet robotlarının ‘depresif’ ve ‘alkolik’ yönleri olduğu keşfedildi. Sohbet botlarının zihinsel sağlıklarının incelendiği bir araştırmaya göre bazı robotlar, depresif ve alkolik davranışlar sergileyebiliyor. Çinli sohbet botu şirketi WeChat ve eğlence holdingi Tencent ile birlikte Çin Bilim Akademisi (CAS) tarafından yürütülen çalışmada, ünlü sohbet robotlarına depresyon ve alkolizm ile ilgili sorular yöneltildi.

Ankete katılan botlar arasında; Facebook’un Blenderbot’u, Microsoft’un DiabloGPT’si, WeChat ve Tencent’in DialoFlow’u ve Çinli şirket Baidu’nun Plato sohbet robotu yer aldı.

Bu sohbet botları araştırma kapsamında oldukça düşük puanlar aldı. Botların düşük puan almaları demek, eğer bu robotlar insan olsaydı çok büyük ihtimalle alkolik olarak kabul edilecekleri anlamına geliyor.

CAS’ın Bilgi İşlem Teknolojisi Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, ilk olarak 2020 yılında bir bot’un bir test hastasına kendisini öldürmesini söylemesinin ardından bot’ların ruh sağlığı hakkında meraklanmaya ve bot’ları depresyon, kaygı, alkol bağımlılığı ve empati belirtileri açısından test etmeye başladı.

Ciddi Zihinsel Sağlık Sorunları Var

Robotlara kendilerine verdikleri değer ve rahatlama yeteneklerinden, ne sıklıkla alkol tüketme ihtiyacı hissettiklerine ve başkalarının yaşadığı talihsizliklere sempati duyup duymadıklarına kadar pek çok şey hakkında sorular soran araştırmacılar, değerlendirilen tüm sohbet robotlarının ‘ciddi zihinsel sağlık sorunları’ sergilediği sonucuna ulaştı.

Araştırmacılar, bu tür ruh sağlığı sorunlarının ‘Konuşmalarda kullanıcılar üzerinde, özellikle de küçükler ve zorluklarla karşılaşan kişiler üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini’ kaydederek, bu sohbet robotlarının halka açılmasından endişe duyduklarını belirtti. Buna ek olarak yapılan çalışmada, Facebook’un Blender’ı ve Baidu’nun Plato’sunun Microsoft ve WeChat/Tencent sohbet robotlarından daha kötü puan aldığı söylenti.

Öte yandan bu, yapay zeka robotlarıyla karşılaşılan ilk sorun da değil. Daha öncesinde de kişilere etik tavsiyeler vermesi amacıyla tasarlanan bir yapay zeka; amacının aksine ırkçı ve homofobik söylemlerde bulunmuştu.