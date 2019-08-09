Şok İddia: "Enes Batur'un Videoları Çalıntı"

Türkiye'nin en bilinen YouTuber'larından olan Enes Batur sürekli yabancı video fikirlerini çalmakla suçlanıyordu. En nihayetinde yabancı bir YouTuber'ın da gözüne takılan bu durum, Enes Batur'u sinirlendirmiş gibi gözüküyor.

Hiç şüphesiz YouTube Türkiye'nin en çok kazanan isimlerinden biri olan Enes Batur, şimdi de çalıntı video iddiasıyla gündeme geldi. Çalıntı içerikleri ortaya çıkaran JTonYouTube isimli kanal Enes Batur hakkında bir video oluşturdu. Videoda Batur'un, PewDiePie'dan video çaldığını savundu.

Enes Batur striked my second video down. Another False Strike, the only people who can do something now is @pewdiepie or @KEEMSTAR pic.twitter.com/qo1l278Jzr — JT 🅙 (@JTonYouTube) 8 Ağustos 2019

Dış dünyaya yansıyan bu durum Enes Batur'u pek sevindirmedi. JTonYouTube'un hakkında yaptığı videoya telif atan ve videonun kaldırılmasını sağlayan Enes Batur'a tepkiler daha da büyüdü. PewDiePie ve MrBeast'ten video fikirleri kopyaladığını söyleyen video sahibi, Enes Batur'un gerçekleri gizlemek için videoyu kaldırttığını aktardı.

"Bugün PewDiePie'dan bir içerik çalacağız" şeklinde dalga geçiliyor

Konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Batur'a Türk kullanıcıları da sessiz kalmadı. Özellikle Twitter'da eleştiri yağmuruna tutulan ünlü YouTuber'ın çalıntı içerikleri tekrardan üreterek milyon izlenmelere ulaşması pek çok kişinin hoşuna gitmiyor. Bakalım JTonYouTube ile başlayan bu kızışma nereye kadar gidecek, zamanla göreceğiz.