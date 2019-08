Şok İddia: "Enes Batur'un Videoları Çalıntı"

Türkiye'nin en bilinen YouTuber'larından olan Enes Batur sürekli yabancı video fikirlerini çalmakla suçlanıyordu. En nihayetinde yabancı bir YouTuber'ın da gözüne takılan bu durum, Enes Batur'u sinirlendirmiş gibi gözüküyor.

Hiç şüphesiz YouTube Türkiye'nin en çok kazanan isimlerinden biri olan Enes Batur, şimdi de çalıntı video iddiasıyla gündeme geldi. Çalıntı içerikleri ortaya çıkaran JTonYouTube isimli kanal Enes Batur hakkında bir video oluşturdu. Videoda Batur'un, PewDiePie'dan video çaldığını savundu.

Enes Batur striked my second video down. Another False Strike, the only people who can do something now is @pewdiepie or @KEEMSTAR pic.twitter.com/qo1l278Jzr