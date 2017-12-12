Şok İddia: Uzaydan Gelen Virüs 23 Aralık'ta Dünya'yı Yok Edecek!

"Uzaydan gelen virüs 23 Aralık’ta Dünya’yı yok edecek" bu korkunç iddia Hindistanlı astronomlara ait. Yalnızca günler içinde insanlığın gezegendeki varlığını sonlandıracak bir virüsün yakın zamanda Dünya'ya varacağını açıklayan bilim insanları, tüm dünyada müthiş bir korkuya yol açtı.

Dünyaca ünlü bilim dergisi Science, Hindistanlı bilim insanlarının ve astronomların "23 Aralık'ta dünyanın sonunun geleceği" iddiasını sayfalarına taşıdı. Hintli bilim insanları, tüm insanlığı yok edebilecek virüsün yakın zamanda tüm Dünya'ya yayılacağını ve 23 Aralık tarihinde de dünyanın sonunu getireceğini düşünüyor.

Hintli bilimciler, yakınlarda bir uzay cismini tespit ettiklerini ve bu cismin NASA veri tabanında bulunmadığını ifade ettiler. Ölümcül virüsün gezegenimize bu cisim tarafından ulaştırıldığı kaydedildi. Bununla birlikte virüsün sebebiyle ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) bu iddiaya ne tepki vereceği de büyük bir merak konusu. Konuyla ilgili detaylar gün yüzüne çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.