Sokağa Çıkma Yasağı En Çok O İlçede Delindi

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Sokağa çıkma yasağı sadece 2 gün olmasına karşın yasağa uymayanlar oldu ve büyük cezalar kesildi. Detaylar haberimizde.

T.C. İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00 ile 12 Nisan saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirmişti. 2 gün sokağa çıkamayacağını son anda öğrenen vatandaş, gıda ihtiyacını karşılamak için marketler, bakkallar, fırınlara akın etmiş, izdiham yaşanmıştı. 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağına uyanlar olduğu gibi uymayanlar da oldu. Yasağa uymayan ilçeler arasında ilk sırada Muğla’nın Marmaris ilçesi geldi. 92 bin nüfuslu kentte 14 kişi yasağa uymadı, Hıfzıssıha genelgelerine ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde kurallara uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 78 bin liralık para cezası kesildi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler dışında bir kişiye alkollü araç kullandığı, başka bir kişiye de izinsiz drone uçurma gerekçesiyle ceza kesildi. Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Marmarisliler kendilerine sokağa bıraktı. En çok yığılma gece 2’ye kadar açık olan marketlere oldu.