Sokağa Çıkma Yasağı Tekrar Gelebilir! İşte Detaylar

Yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan ciddi artış sonucunda yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanabileceği belirtiliyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre kasım ayının başındaki vaka sayılarına göre sokağa çıkma yasağı tekrar gündeme gelebilir.

Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak mı?

İnsanların bir kısmının yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaması sonucu vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Günlük vaka sayılarında hasta sayısı 1800'ü aştı. Hasta sayılarındaki bu artış devam ettiği takdirde yeni COVID-19 tedbirleri gündeme gelebilir. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre kasım ayının başındaki vaka sayılarına göre gece belirli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonu ve yaş grubu gibi kısıtlamalar gelebilir.

Havaların soğumaya başlaması ile beraber insanlar kapalı mekanları tercih ediyor. İnsanların kapalı ortamda yer alması ise yeni tip koronavirüs algını açısından risk teşkil ediyor. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre COVID-19 kapalı ortamda yayılma hızı açık havaya göre çok daha hızlı. Bu sebepten ötürü kış mevsiminde vaka sayılarında ciddi artış olabileceği tahmin ediliyor.

Kış dönemi hazırlıkları kapsamında İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz gün 81 ile yeni koronavirüs genelgesi göndermişti. Yayımlanan genelge ile beraber denetimlerin daha yaygın ve düzenli hale getirilmesi hedeflendiği ifade edildi. Özellikle kafe ve lokanta gibi mekanların son dönemlerde söz konusu kurallara yeterince uymadığı tespit edildi. Kamu denetimlerinin artırılması ve cezaların caydırıcı olarak uygulanması gerektiği belirtildi.

Hürriyet'teki habere göre kasım ayının ilk haftasının sonunda yeniden değerlendirme yapılacak. Peki, sokağa çıkma yasağı tekrar gelecek mi? Okulların açılması ve havaların soğumaya başlaması ile beraber kapalı mekanlara geçişin meydana getirdiği sonuçların iki hafta içinde görüleceği belirtildi. Bu süreçte yaşanan hasta sayısı artışına göre yeni önlemler planlandığı öğrenildi. Bu kapsamda toplu taşıtların kontrolü, çalışma şartlarının değiştirilmesi gibi birtakım yöntemler tekrar uygulanacağı belirtildi.

Vaka sayılarındaki artış artmaya devam ettiği takdirde sokağa çıkma yasağı tekrar gündeme gelebilir. Özellikle büyükşehirlerde gece belirli bir satten itibaren sokağa çıkılmaması, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması, yaş gruplarının yalnızca belirlenen saatlerde dışarı çıkabilmeleri gibi bazı koronavirüs önlemleri tekrar uygulanabilir. Bu önlemlerin tekrar uygulanması ise aşama aşama olacak. Önümüzdeki 15 gün içinde görülecek sonuçların oldukça önemli olduğu belirtildi.