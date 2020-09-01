Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Koronavirüs hastalığı yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve hükümetteki ikinci dalga hazırlıkları çerçevesinde, eylül-ekim aylarına yönelik yeni planlamalar değerlendiriliyor.

Sokağa Çıkma Yasağı Geri Gelecek Mi?

Hürriyet.com.tr'den Nuray Babacan'ın aktardığı habere göre, yapılan toplantılarda kontrollü ve bölgesel yeni kurallar konulacağı söyleniyor. İllerdeki duruma göre haftasonu sokağa çıkma yasakları ilan edilebilecek.

Üniversitelerin açılmasının planlar arasında olmadığı söyleniyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik rahatsızlığı olan çocukların evde eğitim görmesi, üst sınıflarda sadece 8 ve 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Hareketliliği yavaşlatacak kararların alınacağı da yine söylenenler arasında.

65 yaş üstü gruplar için belli alanlara girememe yasağı devam edebilecek.

Ülkemizde Son Durum

31 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 270.133 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.370'e yükseldi.