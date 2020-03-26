Sokağa Çıkma Yasağı Hakkında Yeni Açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek Mi?

Süleyman Soylu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

''(Sosyal izolasyon konusunda) Doğu, Güneydoğu Anadolu şehirlerinde sıkıntı var; Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda. (Sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt) Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde; bugünkü tedbirlerle karşılayamazsak tedbirleri artırabiliriz. Eğer tedbirlerle salgının önüne geçemeyeceğimizi düşünürsek alabileceğimiz en yüksek tedbiri alabiliriz.''

25 Mart itibari ile Türkiye'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu. Vaka sayısı ise 2.433'e yükseldi. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz saatlerde düzenlenen basın açıklamasında okul tatilinin uzatıldığını açıkladı. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.