Sokağa Çıkma Yasağı İşe Yaradı Mı? Profesör Doktor Açıkladı

Sokağa çıkma yasağı işe yaradı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Peki Sokağa çıkma yasağı işe yaradı mı? Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander tarafından açıklama geldi.

Sokağa Çıkma Yasağı İşe Yaradı Mı?

Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander yaptığı açıklamada Nisan-Mayıs ayındaki 3-4 günlük sokağa çıkma kısıtlamalarında ciddi bir azalma olmadığını ancak özellikle dün geceden beri sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde acil servise ayakta başvuru sayısında ciddi azalma olduğu söyledi. Cander açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"Acil servisler tamamıyla acil hastalara hizmet vermiyor. Bazen ihtiyaca bağlı acil olmayan vakalar da geldiği için bu hastalar gelmiyor. Bundan dolayı poliklinik sayılarında hissedilen düşüş oldu. Geçen haftalarda acil servise gelen hasta sayısı çok ciddi rakamlara ulaşmıştı. 3 bin 500 civarında vaka ki bu rakama biz normalde pik yaptığımız ayda ocak ayında ulaşırdık. Kasım ayının ortasında 3 bin 500'e ulaşmıştık. Bunun 2 bini koronavirüs vakasıydı. Bu tedbirler alındığından itibaren vaka sayılarında düşüş yaşandı."

Yeni Getirilen Yasaklar

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'a kadar devam edecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecek.

Market bakkal kasap manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek, saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışında. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

Türkiye Koronavirüs Tablosu

2 Aralık itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 513.656 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14.129'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 5.502 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 414.141 olarak açıklandı.