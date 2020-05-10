Sokağa Çıkma Yasağında Kargo Aracıyla Gizlice Misafirliğe Gittiler

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 8 kişilik bir grup sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Grup, bir kargo aracına binerek misafirliğe gitti.

Yasakları Dinlemeyip Gizlice Misafirliğe Gittiler

Cuma gecesi başlayan ve Pazar günü saat 24.00’da bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması hali hazırda devam ediyor. Bu kısıtlamalar sırasında sokağa çıkan vatandaşlar ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Buna rağmen bazı vatandaşların gizlice sokağa çıkma kısıtlamalarını delmeye çalıştığını görüyoruz. Bunun en son örneği de Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşandı.

Sosyal mesafeye aldırış etmeden, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kargo aracıyla misafirliğe gittiler https://t.co/kA5wNl9OMN pic.twitter.com/zwuWN4qDCO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 10, 2020

Kargo araçlarının sokağa çıkma serbestliğinden yararlanan isteyen 8 kişilik bir grup, İlkyerleşim Mahallesi’ndeki özel bir kargo şirketine ait aracı kullanarak misafirliğe gitti.

Kargo aracı ile gizlice ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak seyahat eden grup, kaçak bir şekilde yolculuk yaptı.

Ancak bir vatandaşın, kargo aracından inen 8 kişiyi cep telefonuyla görüntülemesi üzerine gizli ve kaçak misafirlik operasyonu hüsranla sonuçlandı.