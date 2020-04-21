Sokağa Çıkma Yasağının Bitmesiyle Trafik Hareketleniyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının sona ermesi ile birlikte sokaklar dolup taşıyor. Peki, sokağa çıkma yasağının ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu nasıl oluyor?

Sokağa Çıkma Yasağı Biter Bitmez Trafikte Hareketlilik Yaşanıyor

Koronavirüs salgınının daha fazla can almaması nedeniyle uygulanan tedbirlerden birisi de sokağa çıkma yasağı. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, sokağa dökülenlere cezalar kesiliyor. Önümüzdeki 4 gün de (23-24-25-26 Nisan) sokağa çıkma yasağı uygulanacağı Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı biter bitmez vatandaşlar sokaklara dökülüyor, trafik hareketlenmeye başlıyor. Nüfus yoğunluğu sebebiyle koronavirüsün en etkili olduğu İstanbul’da özellikle trafik yoğunluğunu merak edenler için Yandex’ten açıklama geldi. Türkiye’nin en çok kullanılan navigasyon uygulaması Yandex.Navigasyon, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçtiğimiz iki hafta sonu 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ardından meydana gelen trafik verilerini analiz etti. Sokağa çıkma yasağı sonrasında Pazartesi günlerinin ilk saatlerinde trafikte önemli bir hareketlilik gözledi.

📣 Sokağa çıkma yasaklarının ardından Pazartesi günleri yaşanan hareketliliği karşılaştırdık.



Geçtiğimiz 3 haftalık süreçte Pazartesi günlerinin ilk saatlerinde Yandex Navigasyon kullanımında belli oranlarda artış gözlemledik. 🚗



Detaylı bülten için: https://t.co/i5TC0wfF5E pic.twitter.com/xykGtsV2P6 — Yandex.Türkiye (@YandexComTr) April 21, 2020

Yandex Navigasyon verilerine göre, sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk hafta sonunun ardından 13 Nisan Pzt. gününün başladığı gecenin ilk saati 00.00 - 01.00 arasında navigasyonun kullanımı bir önceki Pazartesi günü aynı saat aralığına kıyasla %56 oranında artış gösterdi. 20 Nisan Pazartesi günü %51 seviyesinde artış gözlemlendi. 13 Nisan Pazartesi günü genel olarak bakıldığında ise Yande Navigasyon uygulamasının kullanımında bir önceki Pazartesi gününe (6 Nisan) göre ortalama %12 artış kaydedildi. 20 Nisan Pazartesi günü ise bu oran %21’e kadar yükseldi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk hafta sonunun ardından 13 Nisan Pazartesi günü 6 Nisan Pazartesi gününe göre katedilen kilometrede de %25’lik bir artış gözlemlendi. 20 Nisan’da katedilen km uzunluğundaki artış oranı 2 hafta öncesine göre %42 olarak gerçekleşti.