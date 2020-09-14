Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanmalı mı? İşte Anket Sonuçları

Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi nedeni ile sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar gündeme gelip gelmeyeceği merak edilen konulardan bir tanesidir. Ipsos, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması isteyip istemediği ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Peki, sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Ipsos'un Milliyet Gazetesi için düzenlediği araştırma ile ilgili detaylar haberimizde.

Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmeli mi?

Ülkemizde özellikle normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında çok hızlı bir artış yaşandı. Yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeni ile günlük vaka sayıları 1500'ü aştı. Peki, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmeli mi? Ipsos bu konu ile ilgili önemli bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmaya katılanların %87'si sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını destekliyor. Söz konusu uygulamayı destekleyin katılımcıların %69'u bu uygulamanın il bazında değil ülke bazında olması gerektiğini belirtti. Katılımcıların %18'i söz konusu yasağın il bazında uygulanmasını gerektiğini ifade etti. Araştırmaya katılanların %5'i ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasın istemiyor.

Katılımcılara araştırma kapsamında salgın döneminde toplu taşıma kullanırken ne kadar rahat hissettikleri ile ilgili bir soru soruldu. Katılımcıların %43'ü kendisini hiç rahat hissetmediğini, %34'ü pek rahat hissetmediğini, %15'i kısmen rahat hissettiğini, %8'i ise çok rahat hissettiğini ifade etti. Toplu taşıma araçları kalabalık olduğundan dolayı yeni tip koronavirüs bulaşma ihtimali yüksek. Bu durum da insanların toplu taşıma araçlarında tedirgin olmasına neden oluyor.

Araştırma kapsamında katılımcılara sorulan bir diğer soru ise yüz yüze eğitim ile ilgiliydi. Katılımcılara "Yeni eğitim-öğretim yılının ilk döneminde yüzyüze eğitime geçilmesi durumunda okula göndermeyi düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru soruldu. Katılımcıların %25'i kesinlikle gönderirim, %35'i muhtemelen gönderirim, %11'i muhtemelen göndermem, %11'i kesinlikle göndermem, %18'i ise gönderip göndermeyeceğimden emin değilim yanıtını verdi.