İçişleri Bakanlığından Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Yeni Genelge!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni genelge gönderdi. Peki, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yeni genelgede hangi ifadeler yer alıyor? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Sokğa Çıkma Yasağı ile İlgili Yeni Genelge Yayımlandı

AA’daki habere göre İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni genelge yayımladı. Yeni genelge ile birlikte kısıtlama sürecinde istisna kapsamının art niyetli kullanılmasına ilişkin yeni önlemler alındı. Yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkmanın kısıtlı olduğu süre zarfında istisnanın kapsamı yalnızca muafiyet nedeni ile sınırlı olacak.

Kısıtlamada istisna kapsamındaki vatandaşların muafiyet durumu ile dışarıda bulundukları zaman dilimi uyumlu olacak. Kısıtlama esnasında istisna kapsamında yer alan kişi, muafiyeti sebebi ile ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak. Kısıtlama sürecinde gerçekleştirilen denetimlerde muafiyet nedeni zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması durumunda idari yaptırım yapılacak.

İçişleri Bakanlığı, 7 Aralık ile 11 Aralık tarihleri arasında uygulanan kısıtlama kapsamında toplamda kaç kişiye adli veya idari işlem yapıldığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde:

“Kovid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. İkincisini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlandı. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulandı. 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.”

Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

Ülke genelinde uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması yeni bir karar alınıncaya dek hafta sonları uygulanmaya devam edecek. 30.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda her hafta cuma günü saat 21.00’de başlayan yasak, pazartesi günü saat 05.00’e kadar geçerli olmaya devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği süre içerisinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00 ila 17.00 saatleri arasında faaliyet göstermeye devam etme hakkına sahip olacak. Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları, kendilerine tanınan süre içerisinde evlere ve adreslere servis şeklinde satış yapmaya devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği süre içerisinde 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis olacak şekilde faaliyet göstermeye devam edebilecek.