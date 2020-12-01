Sokağa Çıkma Yasağında Neler Serbest? Nereler Açık Olacak?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest? Sokağa çıkma yasağında nerelere gidilebilecek? Sokağa çıkma yasağında ekmek almaya gidilebilecek mi? Tüm detayları sizler için bir araya getirdik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'a kadar devam edecek.
Peki Sokağa çıkma yasağında neler serbest? Sokağa çıkma yasağında markete gidilebilecek mi? Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre sokağa çıkma yasağıda serbest olanlar şu şekilde:
Sokağa Çıkma Yasağında Neler Serbest?
- 21 yaş ile 64 yaş arası hafta içi sabah 5'ten akşam 9'a kadar serbest. 21 yaş ile 64 yaş arasındaki vatandaşlar hafta içi sabah 5'ten akşam 9'a kadar dışarı çıkabilecek.
- Tüm iş yerleri saat 20:00'a kadar çalışabilecek.
- Hafta sonu saat 10:00'dan 17:00'ye kadar araca binmeden fırına, markete, manava, kasaba gidilebilecek. Engelliler araç kullanabilecek.
- Hafta sonu saat 10:00'dan 20:00'ye kadar paket yemek servisi yapılabilecek.
- 65 yaş üstü toplu taşımaya binmeden 10.00 ile 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
- 20 yaş altı toplu taşımaya binmeden 13.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
- AVM'lere HES kodu ile girilecek.
- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak.
- Nikahlar da 30 kişiyi geçemeyecek şekilde yapılabilecek.
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