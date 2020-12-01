Sokağa Çıkma Yasağında Neler Serbest? Nereler Açık Olacak?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest? Sokağa çıkma yasağında nerelere gidilebilecek? Sokağa çıkma yasağında ekmek almaya gidilebilecek mi? Tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'a kadar devam edecek.

Peki Sokağa çıkma yasağında neler serbest? Sokağa çıkma yasağında markete gidilebilecek mi? Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre sokağa çıkma yasağıda serbest olanlar şu şekilde:

Sokağa Çıkma Yasağında Neler Serbest?