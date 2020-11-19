Sokağa Çıkma Yasakları Hafta İçine de Kaydırılabilir!

Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bilgisi paylaşıldı. Şimdi ise sokağa çıkma yasaklarının hafta içine de kaydırılabileceği konuşuluyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilen detaylar.

Hafta İçi Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığı habere göre salgının hızı kesilmez ise yeni yasaklar getirilecek. Önümüzdeki 15 gün boyunca alınan önlemlerin etkisi takip edilecek. 10-15 gün sonra vaka yayılım hızında düşüş olmazsa, bir sonraki aşamaya geçilecek.

Kademeli olarak kısıtlamalar artırılabilir. Salgında hız kesilmezse, hafta sonu tamamen yasak getirilmesi veya sokağa çıkma yasaklarının belli saatlerde hafta içine de kaydırılması planlanmakta.

Sizce hafta içi sokağa çıkma yasağı getirilmeli mi? Hafta sonu tamamen yasak gelmeli mi? Aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Yasaklar Ne Zaman Başlayacak?

Cumhurbaşkanı tarafından geçtiğimiz gün açıklanan tedbirler ve kısıtlamalar 20 Kasım 2020 Cuma gününden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.

Alınan tedbirler şu şekilde:

Her hafta sonu 20:00 ve 10:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar akşam sekizden sonra, sabah ona kadar dışarı çıkamayacak. İlk uygulama 21 Kasım 2020 Cumartesi günü başlayacak.

65 yaş üzerindekiler 10:00 - 13:00 saatleri arasında, 1 Ocak 2001 tarihinden sonra doğanlar ise 13:00 - 16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Çalışanlar, bu kısıtlamadan hariç tutulacak.

Tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim sistemine dönecek.

AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 10:00 - 20:00 saatleri arasında çalışabilecek.

Restoran, kafe, lokanta, pastane ve kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10:00 - 20:00 saatleri arasında gel-al ve paket servis sunacak.

Restoran ve lokantalar 20:00'den sonra yalnızca telefonla ya da çevrim içi sipariş alabilecek.

Sinemalar 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapanacak.

Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs Aşısı Ne Durumda?

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada "Pfizer aşı ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" cümlelerine yer verildi.