Sokağa Ne Zaman Maskesiz Çıkacağız? Maskesiz Hayat için Tarih Verildi

Sokağa ne zaman maskesiz çıkacağız? Koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Mart 2020 yılında hayatımıza giren maskeler ne zaman çıkacak? Maskesiz hayat ne zaman? Sokağa ne zaman maskesiz çıkacağız? İşte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarafından yapılan açıklama.

Sokağa Ne Zaman Maskesiz Çıkacağız?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, önemli açıklamalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sokağa ne zaman maskesiz çıkacağız sorusuna yanıt verdi.

Prof. Dr. Ateş Kara açıklamasında tablonun olumlu gitmesi durumunda Temmuz ayı gibi maskesiz sokağa çıkmanın mümkün olabileceğini belirtti. Maskesiz sokağa çıkabilmek için tablonun iyi gitmesi gerekiyor. Kara, kaba bir hesapla Türkiye'nin yüzde 60 aşılama oranına nisan-mayıs aylarında ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı. Türkiye'nin %60 aşılama oranı nisan-mayıs aylarında gerçekleşebilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün "Nisan sonuna kadar 50 milyon dozu kesinlikle dağıtıp, aşıyı yapmış olacağız. Ama bizim asıl hedefimiz o tarihe kadar 100 milyon dozu temin edip, yapmış olmak. İnaktif aşıların üretimi daha kolay ve hızlı olduğu için biz hızlıca Sinovac’tan temin edebiliyoruz. Çok açık söylüyorum bizim hedefimiz 100 milyon dozu en geç Nisan sonuna kadar temin edip, uygulamış olmak. Sonrası zaten yaz. Biz yazdan önce 50 milyon vatandaşımızı aşılamış olmak istiyoruz. Bu sayıya ulaşmamız şart. " açıklamasında bulunmuştu.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.