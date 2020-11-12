Sokakta sigara içmenin cezası ne kadar? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile sokakta sigara içmek yasaklandı. Sokakta sigara içme cezası merak ediliyor. Sokakta sigara içme cezası ne kadar? İşte sokakta sigara içmenin cezası.

Sokakta Sigara İçmenin Cezası Ne Kadar? Sokakta Sigara İçme Cezası Kaç TL?

Sokakta sigara içmenin cezası ne kadar? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Sokakta sigara içmenin cezası kaç tl? Detaylar haberimiz içerisinde yer almakta.

Sokakta sigara içenlere cezalar kesilmeye başlandı. Yasağın yürürlüğe girmesinin arından İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis aracı ve drone ile anons yaparak vatandaşları uyardı.

Yapılan uyarılara rağmen sigara içen vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan 900 TL idari para cezası kesildi.

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Sokakta sigara içmenin cezasının 900 TL olduğu belirtiliyor.

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İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs salgınının engellenmesine yönelik 81 il valiliğine gönderdiği genelgede özellikle vatandaşların ağırlıklı olarak bulunduğu açık alanlarda sigara içmek için maskeyi çene altına indiren ve maskeleri yanlış kullananlar için harekete geçti. Genelge ile sokakta sigara içme yasaklandı.