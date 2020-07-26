Solar Opposites 2. Sezon İlk Video Yayınlandı

Rick and Morty'nin ortak yaratıcısı Justin Roiland ve yazarı Mike McMahan tarafından hazırlanan başarılı animasyon dizisi Solar Opposites 2. Sezonunun ilk videosu yayımlandı. Comic-Con etkinliğinde Solar Opposites için düzenlenen panelde yayımlanan video ile ilgili detaylar haberimizde.

Solar Opposites, ilk olarak 8 Mayıs 2020 tarihinde dijital yayın platformu Hulu üzerinden yayınlandı. Solar Opposites'ın ilk sezonu yoğun ilgi gördü. Justin Roiland, tıpkı Rick and Morty’de olduğu gibi Solar Opposites’ta da seslendirme yapacak.

Başarılı animasyon dizisi Solar Opposites’ın seslendirme kadrosunda Sean Giambrone, Thomas Middleditch ve Mary Mack gibi isimler bulunuyor. Solar Opposites'ın ilk sezonunu beğenen izleyiciler, başarılı animasyon dizisinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Solar Opposites 2. Sezonunun İlk Videosu Neler Sunuyor?

Başarılı animasyon dizisi Solar Opposites'ın 2. sezonununa ait ilk videoda yeni sezonunun henüz yapım aşamasında olduğunu görüyoruz. Solar Opposites şu anda yapım aşamasında olduğu için animasyon ve renklendirme işlemleri henüz tamamlanmamış durumda.

Solar Opposites, 4 kişilik bir uzaylı ailenin patlamak üzere olan gezegenlerinden kaçıp dünyaya yerleşmesini konu alıyor. Jesse, Korvo, Terry ve Yumyulack isimli uzaylıların yeni sezonda da dünyadaki ilginç maceralarına tanıklık etmeye devam edeceğiz.

Solar Opposites 2. Sezon Ne Zaman Yayımlanacak?

Kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Solar Opposites'ın ikinci sezonunun 2021 ylında yayımlanması bekleniyor. Solar Opposites'ın yeni sezonu için biraz daha beklememiz gerekecek. Başarılı animasyon dizisi Solar Opposites, geçtiğimiz ay 3. sezon onayı almıştı.