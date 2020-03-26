Solar Opposites: Rick and Morty'nin Yeni Dizisinden İlk Fragman

Rick and Morty'nin ortak yaratıcısı Justin Roiland tarafından hazırlanan yeni animasyon dizisi Solar Opposites’ın ilk fragmanı yayınlandı. Rick and Morty’e oldukça benzeyen Solar Opposites, dijital yayın platformu Hulu’da yayınlanacak.

Solar Opposites, 4 kişilik bir uzaylı ailenin patlamak üzere olan gezegenlerinden kaçıp dünyaya yerleşmesini konu alıyor. Jesse, Korvo, Terry ve Yumyulack isimli uzaylıların dünyadaki ilginç maceralarına tanıklık edeceğiz.

Justin Roiland, tıpkı Rick and Morty’de olduğu gibi Solar Opposites’ta da seslendirme yapacak. Roiland, Solar Opposites’ta iki karakteri seslendirecek. Solar Opposites’ın seslendirme kadrosunda Sean Giambrone ve Mary Mack de bulunuyor.

Solar Opposites’ın sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 8 Mayıs tarihinde dijital yayın platformu Hulu’da yayınlanacak. Solar Opposites, Rick and Morty hayranları için çok iyi bir alternatif olacak.