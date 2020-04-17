Solar Opposites yeni fragmanı yayınlandı. Rick and Morty'nin ortak yaratıcısı Justin Roiland ve yazarı Mike McMahan tarafından hazırlanan yeni animasyon dizisi Solar Opposites, dijital yayın platformu Hulu’da yayınlanacak.

Solar Opposites Yeni Fragmanı Merak Uyandırdı

Solar Opposites’ın yeni fragmanı kısa süre içerisinde 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Solar Opposites’ın Rick and Morty’e çok başarılı bir alternatif olacağı tahmin ediliyor.

Justin Roiland, tıpkı Rick and Morty’de olduğu gibi Solar Opposites’ta da seslendirme yapacak. Yeni animasyon dizisi Solar Opposites’ın seslendirme kadrosunda Sean Giambrone, Thomas Middleditch ve Mary Mack de bulunuyor. Solar Opposites'ın 1. sezonundaki konuk seslendirme sanatçıları ise Alan Tudyk, Alfred Molina, Amanda Leighton, Andrew Matarazzo, Andy Daly, Calum Worthy, Chris Cox, Christina Hendricks, Echo Kellum, Eric Bauza, Gary Anthony Williams, Gideon Adlon, Jacob Vargus, Jason Mantzoukas, Jeannie Elias, Jesse Mendel, Jon Barinholtz, Karan Brar, Kari Wahlgren, Ken Marino, Liam Cunningham, Maurice LaMarche, Miguel Sandoval, Nat Faxon, Natalie Morales, Neil Flynn, Phil LaMarr, Rainn Wilson, Rob Schrab, Ryan Ridley, Sagan McMahan, Thomas Barbusca, Tiffany Haddish, Tom Kenny, Vargus Mason, ve Wendi McLendon-Covey.

Solar Opposites, 4 kişilik bir uzaylı ailenin patlamak üzere olan gezegenlerinden kaçıp dünyaya yerleşmesini konu alıyor. Jesse, Korvo, Terry ve Yumyulack isimli uzaylıların dünyadaki ilginç maceralarına tanıklık edeceğiz.

Solar Opposites’ın İlk Sezonu Ne Zaman Yayınlanacak?

Solar Opposites’ın sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 8 Mayıs tarihinde dijital yayın platformu Hulu’da yayınlanacak.