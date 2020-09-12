Soldat 2 Erken Erişim Sürümü Bu Ay Çıkıyor

Eskilerin unutamadığı ve 2000'li yılların başlarındaki LAN partilerinin vazgeçilmezi olan Soldat, yeni oyunu ile geri dönüyor. Soldat 2 Erken Erişim sürümü ile yakında Steam üzerinden çıkışını gerçekleştirecek. Detaylar haberimizde.

Soldat 2, orijinal oyundaki oynanışı yeni ve geliştirilmiş içerik ile bir kez daha yaşatacakmış gibi görünüyor. Rastgele olarak yaratılacak olan bölümler, özel oyun kuralları ve modları, silahlar, araçlar, yapılar, özelleştirme ve mod desteği, oyunun başlıca özellikleri arasında olacak.

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde oynanabilir demosu yayınlanan Soldat 2, 22 Eylül 2020 tarihinde Erken Erişim sürümü ile oyuncuları ile büyük buluşmasını gerçekleştirecek.

Soldat 2 Erken Erişim Sürümü ile Bizlerle Olacak

Hem geliştirici hem de yayıncı konumunda bulunan Transhuman Design tarafından Steam üzerinden verilen detaylara bakılırsa, iki sene boyunca Erken Erişim sürümünde kalacak. Bu süreçte, otomatik olarak tasarlanmış bölümlerde özel sunucular ile çevrimiçi çok oyunculu modları deneyebileceksiniz. İlk oyunun fizik bazlı hareketleri ile ragdoll fiziği ve gerçekçi silahlar ve askeri teçhizat ile mizahi şiddet sunulacak. Ayrıca mod yapını kolaylaştıracak olan düşük poligonlu tarzın da olacağı söylenmiş.

Bunların yanı sıra klasik rekabete dayalı, sınıf tabalı gerçekçi ve deneysel oynanış kademesi de planlanıyor. Ayrıca duruma göre değiştirilebilecek olmasına rağmen bölüm üreticisi, tam mod desteği, yıkılabilir bölümler, daha çok karakter özelleştirmesi, silah ve teçhizat, bölüm ve oyun modu, sınıflar, araçlar ve daha başka deneysel özelliklerin de getirilmesi planlanıyormuş.