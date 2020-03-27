Soldat 2 için Oynanabilir Demo Yayınlandı, Kaçırmayın!

Geliştirici stüdyo Transhuman Design, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile eskilerin unutulmaz klasiği Soldat oyununun geri döneceğini duyurmuştu. Hatta devamı niteliğindeki Soldat 2'yi de müjdelemişti. Erken Erişim öncesinde, Soldat 2 oyununun demo sürümü oyuncular ile Steam üzerinden buluştu.

Liero, Worms, Quake ve Counter-Strike gibi oyunlardan esinlenilerek geliştirilmiş olan Soldat, 2B çok oyunculu bir aksiyon oyunu ve yedi farklı oyun modu, on sekiz farklı silah, altmış farklı harita ve mod desteği sunuyor.

Soldat 2 ise orijinal oyundaki oynanışı yeni ve geliştirilmiş içerik ile bir kez daha yaşatacakmış gibi görünüyor. Rastgele olarak yaratılacak olan bölümler, özel oyun kuralları, modlar, silahlar, araçlar, yapılar ve mod desteği ana oyunun özellikleri arasında olacak.

Soldat 2 oyununun demosuna buradan erişim sağlayabilirsiniz. Erken Erişim versiyonu ise bu yılın ikinci çeyreğinde bizlerle buluşacak. Henüz tam bir tarih verilmemekle birlikte yirmi dört ay süreyle Erken Erişim'de kalması planlanıyor. İçerik olarak ise çevrimiçi çok oyunculu destek, otomatik olarak üretilecek bölümler, orijinal oyundaki fizik bazlı hareketi, kolay mod üretimi, gerçekçi silahlar ve askeri teçhizat gibi özellikler olacak.

Demo duyurusuna özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.